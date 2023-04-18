Пишний: росія невдовзі почне друкувати рублі

Через санкції центробанк рф невдовзі почне друкувати рублі для покриття дефіциту бюджету.
Це запустить спіраль, яке призведе до фінансового краху, сказав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ця спіраль приведе росію до економічно фінансового краху, а політичний режим путіна до банкрутства", – вказав він.
Десятий пакет санкцій ЄС буде дуже потужним. Сильною буде і чергова хвиля санкційного тиску США.
На Заході зараз заблоковано від $300 до 350 млрд коштів центрального банку рф.
"Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни, бенефіціарами путінського режиму і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну", – сказав Пишний.
Десятий пакет санкцій ЄС передбачає запровадження звітності. Підрахують активи, які можуть бути використані для формування фонду репарацій.
"Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України", – пояснив глава НБУ.
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