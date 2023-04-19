OCCRP: російський олігарх та спонсор тероризму обходить санкції США та ЄС

російський олігарх та спонсор терористичних організацій лнр і днр костянтин малофєєв використовував кіпрські офшори, щоб обійти санкції США та ЄС. Про це повідомило об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP з посиланням на документи.

Зазначається, що у 2005 році малофєєв почав співпрацювати з кіпрською юридичною фірмою MeritServus. Вона зареєструвала для олігарха на Кіпрі компанію Tinello Investments Limited.

MeritServus володіла компанією до 2017 року на основі угоди про довірче управління. Фактично, компанія належала Малофєєву, але в документах його ім'я не фігурувало, пише OCCRP.

У 2014 році США та ЄС запровадили санкції проти малофєєва. Проте до 2017 року фірма MeritServus оформлювала документи для нього. Завдяки таким послугам компанії та фірми Малофєєва могли передавати одне одному кредити, зазначають журналісти-розслідувачі.

Як зауважує OCCRP з посиланням на експертів, кредитні операції можуть означати, що MeritServus та кіпрська компанія малофєєва порушували санкції.

12 квітня 2023 року Велика Британія включила MeritServus та її директора з управління до санкційного списку через зв'язок з російським олігархом романом абрамовичем.