Politico: Напередодні контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки атаки

Напередодні вирішального контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки ймовірної атаки. Про це пише Politico.

«Напередодні довгоочікуваного контрнаступу, до якого залишилося всього кілька тижнів – швидше за все, в середині травня, якщо дозволить сухий грунт, або, можливо, на початку червня - Україна посилає якомога більше помилкових сигналів, щоб збити росію з пантелику щодо того, коли і де вона завдасть удару на сході країни, уздовж лінії фронту, яка зараз простягається на сотні кілометрів», – йдеться у повідомленні.

У статті також зазначається, що росія, схоже, найбільше боїться удару саме на південному напрямку, адже успіх ЗСУ там дійсно дасть можливість Україні націлитися на Крим незабаром.

У недавніх інтерв'ю генерал Сполучених Штатів у відставці Бен Ходжес сказав Politico, що, на його думку, Крим є ключем до припинення війни з колосальною військовою поразкою росії. У своїй статті для Daily Telegraph він нещодавно сказав, що «українські сили повинні бути підтримані цього літа в їх спробі повернути Крим, що призведе до повного краху російської кампанії.

«Стратегічні здобутки, які прийшли з успіхом на півночі, не можна порівняти з тим, що можна було б отримати від південного наступу з Херсона та Запоріжжя, просуваючись до Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та Токмака з метою перерізати так званий сухопутний міст, що з'єднує материкову росію та південні українські території, які вона окупувала через Кримський перешийок, анексованих Москвою в 2014 році», – йдеться у статті.

Однак Пентагон, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, постійно сумнівається в здатності України повернути півострів лише військовим шляхом.

Проте, згідно з супутниковими знімками з відкритих джерел і українськими польовими командирами, які спілкувалися з Politico, російські сили зміцнюють Запорізьку область і нарощують оборону в останні тижні – і вони зміцнюють оборону на півночі Криму протягом декількох місяців. «Існує висока концентрація російських сил, і більшість аналітиків, схоже, вважають, що бої в Бахмуті змусили росію послабити свою оборону в інших місцях – і ці прогалини – це те, куди українські сили, ймовірно, рухатимуться», – йдеться у статті.