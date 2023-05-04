Атака дронами по кремлю: Ворог "шукає" передумови для нових ядерних погроз

Атака дронами по кремлю може бути умисною провокацією з боку росії напередодні контрнаступу ЗСУ. Ворог "шукає" передумови, аби знову вдатись до ядерних погроз.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як відзначив Мусієнко, російська влада та російське командування сьогодні стривожені через майбутній український контрнаступ. Ворог боїться того, що наші воїни можуть завдати серйозної поразки російським військам й звільнити велику частину територій, що, зі свого боку, буде суттєвою поразкою особисто для російського диктатора Володимира Путіна. Останнє ж може призвести до заколоту серед "еліт" та втрати влади диктатором.

"Тому з цією метою вони зараз використовують фактор таких провокацій, що начебто Україна завдає удари чи намагається завдати по Кремлю, і це є загроза російській державності. Вони підводять для цього інформаційне тло. Тому що в розумінні авторитарної держави держава це путін. І загроза путіну - був він там в Кремлі чи ні - це загроза державі", - пояснив експерт.

Росія умисно розкручує тему, аби напередодні українського контрнаступу використати фактор погроз застосування тактичної ядерної зброї, пояснюючи це так званими "передумовами".

Водночас Мусієнко зауважив, що вибухи на території Росії відбуваються лише на військових об'єктах, у зв'язку з чим удари по Кремлю не мають жодного значення з точки зору військової доцільності.

"По-перше, в нічний час доби там не те що путіна, там вочевидь двійників путіна немає. По-друге, вони всі б евакуювалися, якби дійсно були загрози. І по-третє, це нічого б не дало, окрім психологічно-пропагандистського ефекту. З урахуванням цього я схиляюся до того, що це фсбшна провокація. Мета - включати ядерний шантаж, залякувати Україну і світ можливим застосуванням ядерної зброї, щоб Україна не починала контрнаступ", - відзначив Мусієнко.