Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Буданов: путін дуже хворий на рак

362

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, який раніше вже заявляв, що російському президенту владіміру путіну залишилося жити недовго, повідомив у інтерв'ю Yahoo News, що очільник кремля хворий на рак.

За словами Буданова, ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак.

"Ще 2021 року була заява, здається, моя, що путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - зазначив очільник ГУР.

Нагадаємо, розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що один з російських олігархів, наближених до путіна, підтвердив, що президент рф хворий - у нього серйозні онкологічні захворювання.

Чутки про хворобу путіна прокоментував директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, той занадто здоровий. У травні 2022 року тижневик Newsweek із посиланням на доповідь американської розвідки повідомив, що президент рф пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку.

Буданов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 мая 2023
Воскресенье, 7 мая 2023
Суббота, 6 мая 2023
Пятница, 5 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023