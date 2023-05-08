росія не має потенціалу для серйозного наступу десь на території України, але російські війська здатні оборонятися. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News.

"На сьогоднішній день росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для створення чергової спроби серйозного наступу десь на території України", – сказав він.

Водночас, зауважив Буданов, окупанти можуть вести оборону.

"Вони цілком здатні вести серйозні оборонні дії, і це та сама проблема, з якою ми зіткнемося", – сказав начальник ГУР, маючи на увазі очікуваний контрнаступ України.