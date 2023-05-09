Ляшко назвав кількість людей, які загинули від COVID-19

З початку ковіду в Україні померли 112 268 людей, зокрема 89 дітей. Про це 8 травня під час зустрічі з журналістами заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
З початку пандемії зафіксували понад 5,5 млн випадків COVID-19. За поточний тиждень зареєстрували хворих на коронавірус 6000 людей. За попередній — 8000.
Загалом в Україні зробили 35 409 256 щеплень. Одну дозу отримали 16 339 000, дві — 15 484 000. Найпопулярнішою вакциною виявилася Pfizer. Нею щепилися 17 млн українців. Найменш популярною була Janssen. За словами Ляшка, її було найменше представлено, тому така статистика.
Ковідну вакцинацію планують інтегрувати до списку рутинних, які роблять кожного епідсезону. Відповідно вакцину постійно вдосконалюватимуть залежно від штаму, що циркулюватиме.
За словами Ляшка, наразі вакцина буде безкоштовною, оскільки запасів достатньо.
МОЗ також розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.
"Ми вже розпочали переглядати постанову про карантин і будемо готуватися до її скасування", — додав очільник МОЗ.
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