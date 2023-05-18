Буданов: росія розпочала підготовку до війни проти України ще у 2007 році

росія розпочала підготовку до війни проти України задовго до окупації Криму та частини Донбасу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ході інтерв'ю телеведучому Дмитру Комарову.

За словами Буданова, кремль почав готуватися до агресії ще у 2007 році. Після ухвалення рашистами такого рішення війна стала лише питанням часу.

«Активно росія почала готуватися до агресії ще у 2007 році. У 2014-му вони скористалися зручним для них моментом. Скажу так: не було б подій 2014 року – це нічого не змінило б. Війна між нами була неминуча», – розповів Буданов.