Буданов: росія розпочала підготовку до війни проти України ще у 2007 році

росія розпочала підготовку до війни проти України задовго до окупації Криму та частини Донбасу.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ході інтерв'ю телеведучому Дмитру Комарову.
За словами Буданова, кремль почав готуватися до агресії ще у 2007 році. Після ухвалення рашистами такого рішення війна стала лише питанням часу.
«Активно росія почала готуватися до агресії ще у 2007 році. У 2014-му вони скористалися зручним для них моментом. Скажу так: не було б подій 2014 року – це нічого не змінило б. Війна між нами була неминуча», – розповів Буданов.
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