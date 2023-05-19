Гуто Гаррі: Джонсон назвав Макрона "нудотним" путінським підлабузником

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав Еммануеля Макрона "нудотним", коли президент Франції приїхав до москви, щоб зустрітися з володимиром путіним.

Про це заявив керівник комунікацій Джонсона за часи його прем’єрства Гуто Гаррі, пише The Guardian.

Джонсон також назвав Макрона “путінським підлабузником”, сказав Гаррі в останньому випуску свого подкасту Unprecedented, у якому він розповідає про часи його роботи на Даунінг-стріт, 10.

“Була напруга на початку, коли такі люди, як Еммануель Макрон з Франції, поїхали до москви, щоб поговорити з путіним. Я думаю, що Борис приватно назвав це “нудотним”, − розповів він.

Після того як Макрон розкритикував Джонсона через ситуацію з біженцями, останній, який зазвичай, не використовує “особливо сильні вирази”, на одній з ранковій зустрічей у тісному колі “розпочав запеклу атаку на Еммануеля Макрона”. Джонсон практично назвав його “словом з чотирьох літер, яке починається на С”, диваком та путінським підлабузником , заявивши, що “доведеться вибити йому світло (побити, - ред.)”.

Однак через кілька тижнів Джонсон та Макрон помирилися і навіть “випили віскі на саміті “Групи семи””.