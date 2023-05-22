гіркін-стрєлков: Бахмутська операція завершилася стратегічною невдачею для російських військ

російський терорист та військовий злочинець ігор гіркін (стрєлков) не поділяє ентузіазму інших кремлівських пропагандистів з приводу так званого «взяття» Бахмута. Про це він написав у Telegram.
гіркін вважає, що «перемога» рф у Бахмуті (яку окупанти ще не здобули – ред.) непотрібна та Піррова.
Він каже, що бої у Бахмуті не вартували витрачених сил та засобів «навіть приблизно».
За словами стрєлкова, загалом Бахмутська операція завершилася стратегічною невдачею для російських військ. Адже українські підрозділи з більшості напрямків «не зрушені з місця взагалі».
Тепер гіркін очікує «відповідь» від українських військ.
«Схожу на ту, яка була зроблена ворогом у вересні, одразу після того, як наші доблесні генерали за місяць «домучили» крихітне смт Піски на околиці Донецька», – каже терорист, натякаючи на успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області у вересні минулого року.
Військовий злочинець прогнозує, що ЗСУ атакує незабаром, адже зараз у нас «найкращі шанси досягти успіху».
«Кращі ударні частини зс рф – виснажені багатомісячними боями. Запас боєприпасів – мінімальний. Якщо, наприклад, ворог (тобто українська армія, – ред.) обере для атаки Донецький фронт (наприклад – на Маріупольському напрямку) – то його зустрінуть сильно пошарпані і «проріджені» перекидками резервів до Бахмута частини та підрозділи. А якщо він зважиться наступати на Запорізькому фронті, то може не турбуватися за стабільність своєї оборони на Слов'янсько-Краматорському напрямку та під Авдіївкою», – вважає гіркін-стрєлков.
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