Зеленський: росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу та передати ЗАЕС під контроль України і МАГАТЕ

росія повинна відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати окуповану нею Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія).

"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС. росія - одна така у світі держава-терорист, яка стріляла з танків по будівлі АЕС. Ніхто більше не робив АЕС полігоном для зберігання зброї та снарядів. росія прикривається АЕС, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії", - заявив президент.

"Якщо хтось іще у світі здатен ігнорувати інші воєнні злочини росії, то такий її злочин проти людства точно має спонукати до дій кожного", - додав він.

Виступаючи Зеленський нагадав, що наступ російських військ в Україну вівся, зокрема, з території чорнобильської зони.

"Якщо залишити поза увагою такий рівень зла і дурості, світ неминуче перетвориться на руїни... Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України і МАГАТЕ", - резюмував глава держави.