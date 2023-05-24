Мінцифри: Тепер замінити права можна через застосунок "Дія"

В застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни посвідчення водія. Для цього необхідно подати заяву через застосунок та забрати готове посвідчення водія в сервісному центрі МВС. Також можна відмовитися від пластикового документа та отримати е-посвідчення водія, повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Заміна відбувається у тому випадку, якщо водій втратив або пошкодив пластикове посвідчення, змінив прізвище, коли закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка, або під час обміну пластикового посвідчення на цифрове.
Щоб скористатися послугою в застосунку "Дія", необхідно пройти кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути "Послуги", клацнути "Заміна посвідчення водія", вибрати причину заміни, вибрати сервісний центр, де зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву.
Після цього протягом 10 хвилин необхідно сплатити послугу, інакше заява анулюється.
Далі слід чекати на запрошення до обраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або почекати, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність цифрового документа.
Щоб послуга стала доступною, потрібно оновити застосунок.
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