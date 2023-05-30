Верещук: Будь-яка співпраця з ворогом, зокрема під час фейкових виборів, призведе до "великих проблем"

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук попередила українців, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях, що будь-яка співпраця з ворогом, зокрема під час фейкових виборів, які росіяни планують провести у вересні 2023 року, призведе до "великих проблем" для колаборантів.
"Кажуть, що окупанти зібрались якісь там "вибори" проводити у вересні на тимчасово окупованих територіях. Хочу вкотре попередити наших громадян на ТОТ: будьте обережними та відповідальними. Не дайте втягнути себе у співпрацю з ворогом. Бо всі колаборанти потім матимуть великі проблеми. Воно вам не треба!" – наголосила міністерка.
ДОВІДКА. Кримінальна відповідальність за співпрацю з ворогом передбачена статтею 111-1 Кримінального кодексу України (про колабораційну діяльність). Особам, що пішли на співпрацю з окупантами, може загрожувати до 15 років тюрми.
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