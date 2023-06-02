FT: ЄС працює над планом фінансування України на десятки мільярдів євро

Європейський Союз розробляє план фінансової допомоги Україні до 2027 року, покликаний запевнити Київ у надійності підтримки з боку союзників у порівнянні з нинішніми програмами.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Financial Times.
Задум Європейської комісії має стати відповіддю на критику через "безсистемну і непередбачувану фінансову підтримку" України, розповіли виданню дипломати й посадовці ЄС.
Він передбачає чотирирічний план фінансової допомоги Україні на "десятки мільярдів" євро, який, як сподівається Брюссель, надасть Києву більше впевненості у фінансовій ситуації та заохотить інших союзників, як-от США та Велику Британію, надати подібні довгострокові зобов'язання.
"Потреби України дуже великі, і вони потребують більших гарантій. (Із країнами-членами ЄС. – Ред.) буде велика боротьба, але велике бажання допомогти Україні все ще присутнє", – сказав один із європейських дипломатів.
Отримати одностайну згоду країн-членів ЄС буде непросто, особливо з огляду на те, що Угорщина вже призупинила попередні раунди фінансування України – таким чином Будапешт намагається розблокувати мільярди євро заморожених грошей ЄС для власної країни.
План фінансування, який може спричинити новий випуск боргових зобов'язань з боку Єврокомісії, з'явився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, значно виснаженого війною та пов'язаним із нею припливом біженців із України, а також високою інфляцією.
За даними FT, пропозиції Єврокомісії все ще розробляються, але можуть бути готові вже цього місяця – можливо, напередодні Лондонської конференції з питань відновлення України, запланованої на 21-22 червня.
Протягом 2023 року, як відомо, ЄС має виплатити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Рішення про цей пакет допомоги ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
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