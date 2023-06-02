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Зеленський: Ми збиваємо будь-які види ракет російської федерації”

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Українська протиповітряна оборона завдяки допомозі партнерів здатна збивати всі типи російських ракет, проте Київ потребує більше систем “Петріот”, поки не має винищувачів F-16.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у спілкуванні зі ЗМІ під час другої зустрічі Європейської політичної спільноти, передає кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібні сучасні винищувачі. І це частина не просто нашого контрнаступу, це - питання захисту нашого неба, логістики і перш за все - народу України… Сьогодні нам складно, у нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі у російської федерації. Але мотивація все одно сильніша, тому я впевнений у нашій перемозі”, - підкреслив Зеленський.

Він також подякував партнерам, які "почули Україну".

Відповідаючи на запитання щодо коаліції “Петріотів”, глава держави зазначив: “До винищувачів ще треба дожити - і ми це зробимо обов’язково, - не втратити багато людей, тому дуже важливо мати захист. Чому “Петріоти”? Тому що “Петріоти” показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-які види ракет російської федерації”.

Президент підкреслив, що це дуже важливий висновок щодо захисту світу.

“Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше “Петріотів”... І тому нам потрібна коаліція “Петріотів”. І якщо були б якісь іще системи, які спроможні захистити від будь-якого виду сучасного російського зла, ми б говорили про них. У нас багато різних систем, я вдячний усім партнерам, але “Петріоти” - це “Петріоти”, - наголосив Зеленський.

Він також прокоментував "коаліцію літаків", зауваживши, що головну роль мають відіграти Сполучені Штати Америки, адже F- 16 - це їхні літаки.

"І незважаючи на те, що наші колеги, союзники готові нам допомогти, все ж таки це Сполучених Штатів літаки. Але сьогодні я почув потужну підтримку, велику кількість країн, і що важливо - велику кількість літаків-винищувачів, які, я впевнений, в найближчий час під лідерством Сполучених Штатів ми об’єднаємо і зробимо цю коаліцію”, - сказав Зеленський.

Зеленський
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