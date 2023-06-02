Зеленський: Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки наша

Україна готова слухати пропозиції щодо мирного врегулювання війни від будь-якої країни, крім країни-агресора.

Міркування може висловити будь-яка країна, яка має свої власні пропозиції, але не російські. російський "почерк" одразу видно, зазначив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Молдові.

"Війна на нашій землі, тому peace-формула може бути тільки наша", – наголосив він.

Зеленський сказав, що Україна зацікавлена в пропозиціях інших країн, але на українській платформі.

"Я дуже зацікавлений, щоби свої ініціативи країни привносили, але на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, що вона остаточна. Тому що це і є дипломатія, якщо ти розмовляєш не ракетами, як Росія, ти розмовляєш словами. Це нормально, коли люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть долучитися, щоб закінчити війну, вони повинні давати свої ініціативи. Я маю на увазі, вони мають повне право, і ми вдячні, якщо вони прийдуть до нас. Не навʼязуючись, а пропонуючи", – пояснив президент.

Він додав, що серед тих країн, які можуть виснути свої мирні пропозиції, можуть бути не ті, хто проти рф, а ті, хто проти агресії загалом.