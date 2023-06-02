Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки наша

76

Україна готова слухати пропозиції щодо мирного врегулювання війни від будь-якої країни, крім країни-агресора.

Міркування може висловити будь-яка країна, яка має свої власні пропозиції, але не російські. російський "почерк" одразу видно, зазначив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Молдові.

"Війна на нашій землі, тому peace-формула може бути тільки наша", – наголосив він.

Зеленський сказав, що Україна зацікавлена в пропозиціях інших країн, але на українській платформі.

"Я дуже зацікавлений, щоби свої ініціативи країни привносили, але на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, що вона остаточна. Тому що це і є дипломатія, якщо ти розмовляєш не ракетами, як Росія, ти розмовляєш словами. Це нормально, коли люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть долучитися, щоб закінчити війну, вони повинні давати свої ініціативи. Я маю на увазі, вони мають повне право, і ми вдячні, якщо вони прийдуть до нас. Не навʼязуючись, а пропонуючи", – пояснив президент.

Він додав, що серед тих країн, які можуть виснути свої мирні пропозиції, можуть бути не ті, хто проти рф, а ті, хто проти агресії загалом.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 июня 2023
Четверг, 1 июня 2023
Среда, 31 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023