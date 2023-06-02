ДПС: Надходження до зведеного бюджету вже становлять понад 479 млрд грн

За оперативними даними, надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні – травні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 479,7 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній податковій службі (ДПС).
У ДПС уточнили, що до державного бюджету за 5 місяців надійшло 303,1 млрд грн, до місцевих бюджетів – 176,6 млрд грн.
При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – травні 2023 року становили 299,3 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів за доходами загального фонду держбюджету виконано на 103,4% (+9,9 млрд грн до плану).
У відомстві додали, що на рахунки платників відшкодовано 61,7 млрд грн ПДВ.
У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів перевиконано з податку на прибуток підприємств на 22,1% (+11,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 25,7% (+8,4 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 12,7% (+7,3 млрд грн).
У січні – травні 2023 року приріст основних платежів порівняно з відповідним періодом минулого року становить: з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – в 1,7 раза (+17,4 млрд грн), з податку та збору на доходи фізичних осіб – 24% (+12,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 6,6% (+4,1 млрд грн).
За даними ДПС, місцеві бюджети за 5 місяців року 2023 року отримали 176,6 млрд грн, що на 33,3 млрд грн, або на 23,2% більше, ніж у січні – травні торік.
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