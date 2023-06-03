Генштаб ЗСУ: Представники кримінально-виконавчої служби агітують росіян з УДЗ підписувати військовий контракт

У місті Зоринськ, Алтайського краю російської федерації, представники спецслужб проводять роз'яснювальну роботу з місцевими - колишніми ув'язненими, щоб ті підписали контракт на військову службу і поповнили лави окупантської армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз'яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення (УДЗ) від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби", - повідомляється у зведенні.