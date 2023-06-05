Зеленський: Мінські угоди виявилися неефективними, оскільки росія грубо нехтувала ними

Мінські угоди, підписані у 2014 і 15 роках, влаштовували російську федерацію. рф накопичувала війська для подальшої агресії.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись з латиноамериканськими ЗМІ.
"Основна мета угод полягала у досягненні припинення вогню та забезпеченні відведення важкого озброєння. Угоди виявилися неефективними, оскільки росія грубо нехтувала ними", ‒ сказав Зеленський.
Був заморожений конфлікт, що повністю влаштовувало рф, заявив президент.
"Це найкраще, що влаштовувало росію. Чому? Заморожений конфлікт – це говорить про те, що в росії є час, вони можуть накопичувати війська для повної окупації", – сказав Зеленський.
Заморожений конфлікт заважав розвиватися Україні, адже шкодив інвестиційному клімату, бізнесу та інвесторам, сказав президент.
"Людина розуміє, що на твоїй території заморожена війна і вона почнеться рано чи пізно", – пояснив Зеленський.
"Це вулкан. Вулкан російського походження, який не спить, а прикидається сплячим", – додав.
Зеленський розповів про розмову з президентом рф володиром путіним у форматі "Норманді".
Сказав путіну, що так розводити війська на контактній лінії, так зупиняти процеси, які рф декламує, не відповідає дійсності.
Також сказав путіну, що за таким сценарієм Україна і рф будуть закінчувати війну 20 років.
"Він не розумів, але для нього було головне зробити заморожений конфлікт", – розповів Зеленський.
Глава держави сказав, що тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон образилися на нього. Мовляв, Зеленський змінив порядок денний.
Президент намагався пояснити, що план, який пропонували у "Норманді", передбачав завершення війни протягом 20 років. Після чого рф могла б знову розпочати агресію.
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