Зеленський: Мінські угоди виявилися неефективними, оскільки росія грубо нехтувала ними

Мінські угоди, підписані у 2014 і 15 роках, влаштовували російську федерацію. рф накопичувала війська для подальшої агресії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись з латиноамериканськими ЗМІ.

"Основна мета угод полягала у досягненні припинення вогню та забезпеченні відведення важкого озброєння. Угоди виявилися неефективними, оскільки росія грубо нехтувала ними", ‒ сказав Зеленський.

Був заморожений конфлікт, що повністю влаштовувало рф, заявив президент.

"Це найкраще, що влаштовувало росію. Чому? Заморожений конфлікт – це говорить про те, що в росії є час, вони можуть накопичувати війська для повної окупації", – сказав Зеленський.

Заморожений конфлікт заважав розвиватися Україні, адже шкодив інвестиційному клімату, бізнесу та інвесторам, сказав президент.

"Людина розуміє, що на твоїй території заморожена війна і вона почнеться рано чи пізно", – пояснив Зеленський.

"Це вулкан. Вулкан російського походження, який не спить, а прикидається сплячим", – додав.

Зеленський розповів про розмову з президентом рф володиром путіним у форматі "Норманді".

Сказав путіну, що так розводити війська на контактній лінії, так зупиняти процеси, які рф декламує, не відповідає дійсності.

Також сказав путіну, що за таким сценарієм Україна і рф будуть закінчувати війну 20 років.

"Він не розумів, але для нього було головне зробити заморожений конфлікт", – розповів Зеленський.

Глава держави сказав, що тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон образилися на нього. Мовляв, Зеленський змінив порядок денний.

Президент намагався пояснити, що план, який пропонували у "Норманді", передбачав завершення війни протягом 20 років. Після чого рф могла б знову розпочати агресію.