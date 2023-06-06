росіяни підірвали Каховську ГЕС

російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Про це передає Укрінформ із посиланням ОК Південь та місцеві херсонські пабліки.

"російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Розпочата евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові - всі поруч. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації", - йдеться у зверненні.

За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Окремо він звернувся до мешканців тимчасово окупованого Лівобережжя, закликавши їх докласти усіх зусиль, щоб вберегти свої життя.