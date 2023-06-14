Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Франція: росія використовує підступні тактики для дискредитації політики Заходу

58

У Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які просочувалися у публікації відомих французьких ЗМІ.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Франції у вівторок, 13 червня.

Для цього використовувалися фальшиві інтернет-сторінки, що імітують сайти ЗМІ та урядові сайти, а також сотні фальшивих вебадресів у соціальних мережах, що поширюються офіційними російськими державними акаунтами, для поширення дезінформації про війну.

Як зазначили у звіті французької Служби нагляду й захисту від іноземних цифрових втручань (VIGINUM), основною метою кампанії є використання “неправдивих і підступних тактик” для дискредитації політики Заходу щодо кількох тем: війни, озброєнь, біженців і санкцій.

«Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, яку веде росія», – заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Про що йдеться у звіті?

у період із червня 2022 року до травня 2023 року 355 вебдоменів імітували сайти ЗМІ в Європі, Америці та на Близькому Сході для публікації проросійського контенту, пов’язаного з війною;

  • у Франції чотири ЗМІ стали мішенню для 58 фейкових статей, серед яких були газети Le Monde і Figaro;
  • в одному випадку сайт, схожий на сайт МЗС Франції, збрехав про “податок на безпеку” для допомоги Україні;
  • французька влада виявила понад 160 сторінок у Facebook, які опублікували понад 600 посилань на схожі фальшиві вебсторінки та статті.

У звіті вказується на причетність до цієї кампанії кількох громадян росії, котрі, як стверджується, відповідальні за створення фальшивих URL-адрес. У звіті також зазначається, що кампанія залишається активною, попри її попереднє викриття і заходи, вжиті компаніями Meta і Twitter.

Видання France 24 пише, що західні держави гостро занепокоєні активізацією дезінформаційних російських кампаній і намаганнями москви вплинути на громадську думку в усьому світі щодо її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що Франція вже кілька років б’є на сполох через ймовірні російські дезінформаційні кампанії у франкомовних регіонах Африки, особливо там, де діє російська група бойовиків із пвк вагнера.

Франція
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 июня 2023
Вторник, 13 июня 2023
Понедельник, 12 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023