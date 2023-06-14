Франція: росія використовує підступні тактики для дискредитації політики Заходу

У Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які просочувалися у публікації відомих французьких ЗМІ.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Франції у вівторок, 13 червня.
Для цього використовувалися фальшиві інтернет-сторінки, що імітують сайти ЗМІ та урядові сайти, а також сотні фальшивих вебадресів у соціальних мережах, що поширюються офіційними російськими державними акаунтами, для поширення дезінформації про війну.
Як зазначили у звіті французької Служби нагляду й захисту від іноземних цифрових втручань (VIGINUM), основною метою кампанії є використання “неправдивих і підступних тактик” для дискредитації політики Заходу щодо кількох тем: війни, озброєнь, біженців і санкцій.
«Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, яку веде росія», – заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.
Про що йдеться у звіті?
у період із червня 2022 року до травня 2023 року 355 вебдоменів імітували сайти ЗМІ в Європі, Америці та на Близькому Сході для публікації проросійського контенту, пов’язаного з війною;
У звіті вказується на причетність до цієї кампанії кількох громадян росії, котрі, як стверджується, відповідальні за створення фальшивих URL-адрес. У звіті також зазначається, що кампанія залишається активною, попри її попереднє викриття і заходи, вжиті компаніями Meta і Twitter.
Видання France 24 пише, що західні держави гостро занепокоєні активізацією дезінформаційних російських кампаній і намаганнями москви вплинути на громадську думку в усьому світі щодо її повномасштабного вторгнення в Україну.
Зазначається, що Франція вже кілька років б’є на сполох через ймовірні російські дезінформаційні кампанії у франкомовних регіонах Африки, особливо там, де діє російська група бойовиків із пвк вагнера.