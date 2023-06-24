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Кількість французів, які підтримують проведення Олімпійських ігор в Парижі, значно скоротилося

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Число французів, які вважають майбутні Олімпійські ігри в Парижі гарною ідеєю, значно скоротилося за останні місяці, свідчать результати опитування Odoxa для газети "Фігаро".

За його даними, 58% позитивно оцінюють проведення ігор у французькій столиці наступного року. Цей показник зменшився на 11 процентних пунктів за три місяці. Інші респонденти або дотримуються протилежної думки, або не визначилися з відповіддю.

Опитування показує, що 64% респондентів, які належать до негативу до ігор, побоюються за свою безпеку, 66% - за транспортні проблеми, 71% - за наслідки для навколишнього середовища.

Крім того, з'ясувалося, що більше половини опитаних (52%) планують слідкувати за Олімпійськими іграми.

Опитування проводилося 21-22 червня, у ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

Літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Олімпійські ігри
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