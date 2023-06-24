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Нова ціна за світло: Як заощадити

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Нові ціни на світло для побутових споживачів в Україні діють з 1 червня 2023 року, перші платіжки з цим тарифом будуть уже в липні.

РБК-Україна розповідає про новий тариф та про можливість заощадити на оплаті.

Скільки тепер потрібно платити

До червневого підвищення в Україні діяв такий тариф:

1,44 гривень за кВт-год за споживання менше 250 кВт-год на місяць

1,68 гривень за кВт-год при споживанні понад 250 кВт-год на місяць

З 1 червня вартість кіловат-години підвищено до 2,64 гривні, причому тепер вона не залежить від обсягів місячного споживання.

Водночас зберігається так званий нічний тариф. Він актуальний для тих, у кого встановлено двозонні лічильники та укладено відповідний договір із постачальником.

Як заощадити на нічному тарифі

Нічний тариф враховує споживання з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою. Тобто "нічний кіловат" коштує 1,32 гривні.

Наприклад, якщо звичайний лічильник за місяць намотує 400 кВт-год, то в платіжці нарахують трохи більше ніж 1050 гривень. Але двозонний лічильник дозволяє заощадити певну суму.

Якщо половину цього обсягу перенести на ніч, то в платіжці вже буде вже близько 790 гривень. Таким чином, вдасться заощадити 25%.

Досягти цього можна, якщо включати енерговитратні прилади в нічний час - обігрівачі, бойлери, пральні та посудомийні машини, хлібопічки, мультиварки тощо. На сучасній техніці є функція відкладеного старту, за допомогою якої можна налаштувати автоматичний пуск після 23:00.

Особливо нічний тариф вигідний у будинках із електричним опаленням. У середньому по Україні одне таке домогосподарство намотує до 1000 кВт-год на місяць.

Окупність двозонного лічильника

Його можна придбати самому або у оператора мереж. Такий лічильник у середньому коштує у діапазоні 1500-3000 гривень. Отже, окупність займає близько року, але також залежить від того, скільки електрики ви споживаєте.

Також треба укласти двотарифний договір із постачальником електроенергії. Для цього потрібно подати заяву до обленерго, отримати новий договір та рахунок, сплатити встановлення лічильника та протягом 14 днів його мають замінити.

світло, електроенергія, тариф
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