Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила відповідним службам взяти під особливий контроль усиновлення під час війни.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Телеграмі.

Під головуванням Верещук відбулося чергове засідання Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану

У засіданні взяли участь представники Мінреінтеграції, МОЗ, Міністерства соціальної політики, Національної соціальної служби, Національного інформаційного бюро, Офісу генерального прокурора, Нацполіції, інших органів центральної та місцевої влади.

Учасники обговорили питання статусних дітей, тобто сиріт та позбавлених батьківського піклування. Зокрема заслухали інформацію щодо статусних дітей, які перебувають у медичних закладах.

Верещук наголосила, що слід не просто збирати статистичні дані, а й ретельно їх аналізувати, аби розуміти процеси, координувати дії та вчасно реагувати на проблеми.

Віцепрем'єр доручила взяти під особливий контроль усі усиновлення, які відбуваються під час війни, перевірити дотримання цієї процедури й облік, перш ніж віддавати дитину під опіку – ретельно перевіряти сім’ю, умови проживання та інші фактори.

Також порушувалося питання дітей, які перебувають у Польщі й Туреччині. Присутні наголосили, що у разі повернення в Україну вони обов’язково мають бути взяті під соціальний супровід відповідальних служб.

«Усі області також мають підготувати вичерпну інформацію щодо того, скільки дітей виїхало за кордон, скільки планується створити прийомних сімей для їх повернення, скільки з них будуть поміщені в інституційні заклади тощо. Загалом кожна область має впроваджувати свою регіональну політику щодо повернення дітей, які наразі знаходяться за кордоном», – підкреслила Верещук.