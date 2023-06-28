Стали відомі зміни до законопроекту про виплати військовим

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (№9342) вже готовий до другого читання та буде розглянутий найближчим часом.

«Найближчим часом плануємо. Попередньо, на наступному засіданні», - повідомила у коментарі УНН нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

УНН також стали відомі основні зміни запропоновані до другого читання:

1. Законодавчого закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану на умовах та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:

• військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України – від 30 000 до 100 000 гривень;

• військовослужбовцям, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира – 12 000 гривень;

• військовослужбовцям строкової військової служби – 6 000 гривень;

• курсантам – 2 350 гривень;

• інструкторам у військових частинах – від 15 000 до 30 000 гривень;

2. Відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

• всім військовослужбовцям – частина щорічної відпустки 30 днів (зараз – 10 днів);

• курсантам – канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова – 15, літня – 30); військовослужбовцям строкової служби – 30 днів (зараз немає, в мирний час – 10 днів);

3. Недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

4. Удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів;

5. Запровадження порядку підтвердженням факту участі у виконанні завдань територіальної оборони та/або участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України та визнанням належності осіб, які загинули (померли) під час виконання таких завдань та/або здійснення таких заходів, до військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України або визнання таких осіб членами добровольчих формувань територіальних громад.

Крім цього, законопроєкт унормовує питання відомчої реєстрації спеціального автомобільного транспорту Управління державної охорони та Національної поліції України.