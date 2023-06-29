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Мобілізація: Працівники ТЦК призиватимуть чоловіків від 18 до 60 років незалежно від їхнього бажання

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В Україні триває процес мобілізації, і військові резерви поступово поповнюються. Багато громадян України, які підлягають військовій службі, цікавляться тим, кого призвуть першим у липні і чи будуть мобілізовані люди без попереднього бойового досвіду.

Працівники ТЦК призиватимуть чоловіків від 18 до 60 років, незалежно від їхнього бажання, повідомив начальник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап, передає "Армія.Inform".

Згідно з висловлюванням начальника Харківського ТЦК, діяльність працівників військкомату завжди керується принципами, закріпленими в Конституції України.

Зокрема, стаття 65 Конституції України вказує, що захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина. Крім того, вони також орієнтуються на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" та інші відповідні нормативно-правові акти.

"Згідно з цими документами, в межах загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України, за винятком окремих випадків, незалежно від їхнього бажання. Ти громадянин України і маєш зробити все, що залежить від тебе для захисту її незалежності та суверенітету" – зазначив він.

Варто зазначити, що нині Збройні сили України включають до своїх лав бійців, які можуть не мати попереднього військового досвіду.

Призов громадян на військову службу здійснюється виключно через навчальні центри, де проводиться необхідна підготовка перед відправкою на службу. Це дає змогу забезпечити необхідні навички та знання для ефективного виконання обов'язків і захисту інтересів України.

"Розподіл по підрозділах здійснюється там. До речі, зараз це стосується і бригад ТРО. У них уже створені свої навчальні центри, і спочатку мобілізованих ми відправляємо туди. Напряму бойові частини ми зараз не комплектуємо", – наголосив військовий.

Деякі навчальні центри мають деякі критерії набору особового складу. Так, наприклад, у десантників проводиться набір тільки до 45 років. Також кандидат повинен мати відмінну фізичну підготовку і стан здоров'я.

"Тому бувають випадки, коли ми повертали людину з навчального центру і планували її відправлення до іншого вже з наступною командою", – резюмував військовий.

мобілізація
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