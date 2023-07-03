Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Загальна мобілізація: Стало відомо, в яких випадках можуть анулювати відстрочку

73

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас є категорії військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку.

У яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульовано далі у матеріалі.

Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочення від призову під час мобілізації надається будь-якому військовозобов’язаному, який підтвердив підставу для відстрочки.

Водночас вона може бути анульована:

  • Якщо інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
  • Якщо непридатність до військової служби протягом шести місяців не підтверджена ВЛК.
  • При досягненні 18 років однієї з трьох дітей на утриманні військовозобов’язаного.
  • При зникненні необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки).
  • Якщо зникла необхідність піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи.
  • Якщо вже нема потреби опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
  • Якщо більше не потрібно піклуватися про недієздатну особу.
  • Якщо втрачено статус народного депутата.
  • У випадку звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
  • У випадку закінчення навчання у ВНЗ, в аспірантурі, докторантурі. Якщо військовозобов’язаного звільнили з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти де він працював як на основному місці роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
  • Закінчився строк дії бронювання і він не відновлений.
  • У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
  • У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  • Якщо підприємство, установу, організацію, що надала бронювання, позбавили статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органу.
  • У разі ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
  • Якщо військовозобов’язаний звільнений з органу влади чи підприємства, установи і організації, що надала бронювання.
мобілізація
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 3 июля 2023
Воскресенье, 2 июля 2023
Суббота, 1 июля 2023
Пятница, 30 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023