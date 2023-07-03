Загальна мобілізація: Стало відомо, в яких випадках можуть анулювати відстрочку

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас є категорії військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку.

У яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульовано далі у матеріалі.

Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочення від призову під час мобілізації надається будь-якому військовозобов’язаному, який підтвердив підставу для відстрочки.

Водночас вона може бути анульована: