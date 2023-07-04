Протягом червня українці придбали рекордну кількість нових автомобілей

За підсумками червня українці придбали рекордну кількість нових автомобілей за останні 16 місяців. Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром у понеділок, 3 липня.
Так, у минуломі місяці попит на нові машини зріс майже вдвічі порівняно з червнем-2022 – до 5,6 тис., що також на 9% більше, ніж у травні поточного року.
"Водночас від показника довоєнного червня 2021 року платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%", – йдеться у повідомленні.
Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 1076 од., на другому місці залишається Renault – 682 од., третій результат знову продемонстрував Volkswagen – 470 од.
Також до п'ятірки червня потрапили Skoda (401 од.) і BMW (319 од.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster – 656 продажів.
Також Укравтопром уточнив, що 39% ринку нових легкових авто в червні сформували 10 найпопулярніших моделей – друге місце після Renault Duster посідає Toyota RAV-4 – 311 од., третє Toyota Corolla – 202 од.
Далі розташувалися Volkswagen ID.4 – 189 од., Mazda CX5 – 167 од., Toyota Land Cruiser Prado – 149 од., Hyundai Tucson – 143 од., Skoda Octavia – 127 од., Toyota Camry – 124 од. і Skoda Karoq – 117 од.
Реєстрації нових легковиків в Україні в січні-червні поточного року зросли в півтора раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 27 тис. од.
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