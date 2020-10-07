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Украинский автопром подал признаки жизни

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Украинский автопром подал признаки жизни

После августовского спада объемы автопроизводства в Украине начали расти. В сентябре на заводах было собрано 861 автотранспортное средство — это самый большой показатель с начала года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

При этом за 9 месяцев 2020 года в Украине было произведено 3104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года.

Согласно данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2020 года в Украине было собрано 2605 легковых автомобилей (на 43% меньше, чем за аналогичный период 2019), 32 коммерческих авто (на 61% меньше) и 467 автобусов (на 25% меньше).

В прошлом месяце в Украине было выпущено 4 коммерческих автомобиля (без учета статистики АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), все на заводе «Черкасский автобус». Отмечается, что это на 3 авто больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

Производство автобусов в сентябре 2020 года сократилось на 21% относительно сентября 2019 года до 73 единиц. Предприятие «Черкасский автобус» выпустило 32 автобуса, Черниговский автозавод — 20 автобусов, корпорация «Богдан» — 11 автобусов, ЗАЗ — 6 автобусов, Часовоярский завод — 4 автобуса.

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Еще в сентябре возобновил выпуск легковых автомобилей Запорожский автозавод (ЗАЗ), который выпустил 248 машин. Компания «Еврокар» в сентябре собрала 536 легковых автомобилей. Поэтому за указанный период в Украине было собрано 784 легковых авто, что на 18,3% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Напомним, что в 2019 году в Украине было произведено 7 265 автотранспортных средств, что на 10% больше, чем в 2018 году. Так, в прошлом году в Украине было изготовлено 6 254 легковых автомобилей (на 11% больше, чем в 2018 году), 136 коммерческих автомобилей (на 3% больше) и 875 автобусов (на 5% больше).

Укравтопром, автопроизводство
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Среда, 7 октября 2020
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