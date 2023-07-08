Верещук доручила опрацювати спрощення процедури підтвердження даних для реалізації проєкту «Прихисток»

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила опрацювати спрощення процедури підтвердження даних, необхідних для реалізації проєкту «Прихисток».

Про це йшлося на нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, передає Укрінформ із посиланням на Мінреінтеграції.

Учасники обговорили питання реалізації проєкту «Прихисток», яким передбачена компенсація тим, хто безоплатно розміщує в себе внутрішніх переселенців. Фінансується проєкт за кошти ТЧХУ. Як повідомив представник цієї організації, виплата компенсації громадянам за житлово-комунальні послуги за березень-квітень має розпочатися до 20 липня.

«Під час обговорення цього питання Ірина Верещук також доручила опрацювати спрощення процедури підтвердження даних для ТЧХУ. Щоб власники нерухомості, які зараз за кордоном, теж могли надавати переселенцям житло за цією програмою», - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Мінфіну, Міноборони, Пенсійного фонду, обласних військових адміністрацій, ТЧХУ, інших відомств та організацій, а також народні депутати.