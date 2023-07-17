ПАР: путін офіційно не підтвердив, що приїде на саміт БРІКС

російський диктатор володимир путін офіційно не підтвердив, що приїде на саміт БРІКС у Південну Африку.
Про це заявив генеральний секретар правлячої партії ПАР Фікіле Мбалула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eyewitness News.
Мбалула у неділю, 16 липня, провів брифінг для журналістів. Він заявив, що ПАР ще не отримала від Кремля офіційно підтвердження про те, чи приїде путін на саміт БРІКС.
При цьому політик вважає, що Південна Африка повинна переглянути свою участь у деяких міжнародних організаціях.
"Крім того, Південна Африка повинна розглянути або відкликання, або зміну наших зобов'язань перед деякими міжнародними установами, які не служать нашим національним інтересам", - сказав він.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки). Проте візит путіна досі питанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт у справі про депортацію українських дітей.
Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати путіна у разі приїзду. ПАР намагається забезпечити імунітет диктатору.
Нещодавно президент ПАР заявив, що путін буде присутній на саміті. Пізніше стало відомо, що на саміт БРІКС запросили главу мзс росії лаврова як очільника російської делегації. кремль відхилив таке прохання.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023