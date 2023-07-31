Мадяр: окупанти навчилася глушити Starlink

окупаційна російська армія навчилася глушити Starlink.
Це суттєво ускладнює виконання завдання захисникам України. Таку заяву зробив полковник ЗСУ Юрій Мадяр.
Він зазначив, що окупанти глушать роботу Starlink на "нулі". На цей момент відомо про те, що агресор готує систему придушення сигналу Starlink до промислового виробництва.
"Думаю, всім зрозуміло, що фронт без "Старлінка" – істотно складніше, ніж навіть фронт без F-16", – зазначив Мадяр.
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