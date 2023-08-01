У МЗС України розповіли, скільки зерна знищила росія протягом останніх днів

Близько 180 тисяч тонн українського зерна було знищено внаслідок ракетних та повітряних атак країни-агресора росії протягом останніх дев’яти днів.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода") росія здійснила серію повітряних та ракетних атак по морських портах України.

Упродовж лише 9 днів після виходу із "зернової угоди" російські окупанти зруйнували або пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури.

У морських портах, які зазнали російських атак, було також пошкоджено 5 цивільних суден.

Крім того, російські окупанти знищили близько 180 тисяч тонн зернових культур, що знаходяться в портових сховищах.