Експерт: Ймовірно наступний опалювальний сезон країна пройде краще, ніж попередній

Враховуючи пошкодження енергосистеми України унаслідок російських атак минулої зими та ймовірного повторення обстрілів об'єктів інфраструктури з боку країни-агресора в осінньо-зимовий період, з ймовірністю близько 60% наступний опалювальний сезон країна пройде краще, ніж попередній.

Таку думку у коментарі УНН висловив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Ризики (відключень світла, - ред.) завжди є. Навіть у більш розвинених країнах світу все одно бувають "блекаути" й відключення. Для України ризики вище, ніж у звичайних країнах, які не перебувають у стані війни. Як їх, ці ризики, оцінити? Є дуже багато факторів, які треба аналізувати", - сказав експерт.

Омельченко додав: "Якщо в комплексі взяти, то з ймовірністю близько 60% проходження наступної зими буде не таке складне, як попереднє".

За його словами, одним з ризиків є нестача потужностей, оскільки після попередніх періодів обстрілів енергетична система України знаходиться в аварійному режимі. Омельченко підкреслив, що в осінньо-зимовий період буде існувати більший дефіцит потужності, що може надійно забезпечити постачання електроенергії. Другим ризиком експерт назвав ймовірні обстріли з боку росії, оскільки руйнування української енергосистеми є однією із задач окупантів.

З іншого боку, додав він, наразі в Україні триває "достатньо потужне" відновлення енергосистеми: "На сьогодні десь понад 60% зруйнованих ліній електропередач і значну частину пошкоджених об'єктів на теплових електростанціях вже відновили. Тобто, якщо брати, наприклад, компанію ДТЕК, яка постачає близько 90% електроенергії з електростанцій, то якщо минулу зиму входили з 6000 мегаватів, а вийшли з зими 3700 МВт, бо все інше було чи пошкоджено, чи зруйновано, то на цю зиму планують ввійти з 4700 МВт".

Крім цього, за словами експерта, на збереження української енергосистеми впливають посилення протиповітряної оборони, просування українських захисників, а також те, що західні країни-партнери надають необхідне обладнання та фінанси для відновлення.

"Зараз та ж компанія "Енергоатом" займається ремонтною кампанією, поточними ремонтами і намагатиметься, щоб до зими працювало всі 9 блоків загальною потужністю близько 8 ГВт... Також у нас після підняття прайскепів з 1 липня з'явилася можливість більше імпортувати електроенергії. На сьогодні імпорт, на жаль, обмежений - 1200 МВт. Але, навіть якщо і такий буде імпорт, то це для нас буде значним плюсом, і це допоможе Україні подолати дефіцит електроенергії у зимовий період", - резюмував він.

На питання, чи може вплинути імпорт електроенергії з інших країн на її вартість, експерт відповів: "Безумовно, що імпортна електроенергія буде коштувати дорожче, тому це і вплине на вартість. Знову ж таки, важливо, щоб цей імпорт був, а дефіциту не було або ж він був мінімізований. Адже якщо буде дефіцит, то люди будуть переводити промисловість на генератори, а це набагато дорожче. Так електроенергія може купуватися за 4,5-5 тисяч гривень, в пікові періоди прайскеп 7200".

Омельченко пояснив, що за відсутності імпорту електроенергії ця ціна може зрости до 30 тисяч гривень за рахунок застосування генераторів. Тому, підкреслив він, більш вигідно "за вищу ціну, наприклад, імпортувати за 7200, ніж купувати паливо для генераторів і собівартість мати близько 30 тисяч".

Підсумовуючи експерт заявив, що панікувати населенню щодо ймовірних майбутніх блекаутів не потрібно, натомість варто перевіряти системи опалення, зробити утеплення будинків, а також мінімізувати використання електроприладів увечері.

"Наша країна найбідніша з точки зору енергетичного забезпечення. Тобто, в нас присутня надзвичайна енергетична бідність. Промисловість споживає надзвичайно мало електроенергії у порівнянні з іншими країнами, тому дійсно варто економити. Людям потрібно особливо економити, тобто більш раціонально використовувати електроенергію, намагатися основні види робіт, наприклад вмикати пилосос чи пральну машину, чи кондиціонери не у вечірні години, а в денні чи нічні.

Це значно допоможе енергосистемі, і буде потрібно менше закуповувати імпортної електроенергії. Це здешевить електричну енергію для промисловості, тому що для населення все одно, воно має електроенергію за фіксованою ціною", - сказав Омельченко.