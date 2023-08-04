Україні вдалося ідентифікувати вже понад 232 тис. воєнних злочинців рф

Українським правоохоронцям вдалося ідентифікувати вже понад 232 тис. воєнних злочинців рф, колаборантів та зрадників.
Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України.
Інформацію збирають про всіх окупантів, які зі зброєю вторглися в Україну.
Для цього в Національній поліції створили міжвідомчу інформаційну базу Воєнний злочинець.
Станом на 3 серпня до бази внесені дані про 232 131 особу. З них:
Усі ідентифіковані особи є фігурантами кримінальних проваджень.
Правоохоронці ідентифікують злочинців, після чого вносять дані про них до бази. Це дає можливість довести причетність окупантів до того чи іншого злочину в Україні.
Україна також ділиться інформацією про окупантів із партнерами через канали Європолу. І вони вже вирішують, чи закривати цим особам доступ до своїх країн як для потенційних терористів.
«За воєнними злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці. Адже завдяки співпраці з Європолом, коли такі особи заїжджають до інших країн в якості туристів, до них вже зовсім інше ставлення. На них звертають увагу, стежать, що вони роблять у країні перебування та з ким зустрічаються», – пояснив заступник глави МВС Леонід Тимченко.
Окрім Нацполіції, доступ до бази також мають: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, ДБР, Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, Державна пенітенціарна служба, НАБУ, Бюро економічної безпеки.
Представники цих відомств можуть поповнювати базу та обмінюватися інформацією під час розслідування воєнних злочинів рф.
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