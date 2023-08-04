Рудик: Проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права розширено ще на 4 області України

Проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права у сервісних центрах МВС розширено ще на 4 області України – Рівненську, Житомирську, Кіровоградську і Сумську. Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Проєкт уже два місяці триває у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях.

"Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів", – заявив Рудик.

Контроль і нагляд за процесами дасть кандидатам у водії більше інструментів для оскарження результатів за потреби.