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Жовква: На саміті не розглядали жодних мирних ініціатив, крім ініціативи України

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Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква спростував повідомлення низки ЗМІ про те, що на зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) радників глав держав і урядів щодо Формули миру президента Зеленського українська сторона не ставила умову виведення російських військ із території України.

"Дуже чітко, і не лише у виступі керівника української делегації, йшлося про необхідність виведення військ, що є одним із найважливіших пунктів Формули миру", - сказав він у понеділок на брифінгу в Києві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, зі свого боку, наголосив, що жодних інших мирних планів на зустрічі не обговорювали.

"На зустрічі радників глав держав і урядів щодо Формули миру президента Зеленського не розглядали більше жодних мирних ініціатив, крім ініціативи України", - заявив він.

Раніше у ЗМІ з посиланням на джерело повідомлялося про обговорення на зустрічі якогось "саудівського плану".

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із питань національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого і справедливого миру для України.

У ній взяли участь понад 40 країн.

Жовква
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