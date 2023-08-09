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ВРП відсторонила від виконання посадових обов'язків голову Державної судової адміністрації

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Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила, що відсторонила від виконання посадових обов'язків голову Державної судової адміністрації України, якого підозрюють в отриманні хабарів.

ВРП вирішила порушити дисциплінарне провадження стосовно Олексія Сальнікова та скерувала до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Його відсторонено з 8 серпня 2023 року на строк здійснення дисциплінарного провадження.

Раніше Сальнікову, який очолює Державну судову адміністрацію України з квітня 2022 року, оголосили підозру у хабарництві. Він одержав $7,5 тис. від фізичної особи. Більшу частину цих коштів він мав передати суддям за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.

ВРП, Сальніков
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