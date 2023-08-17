Куюн: Ціни на пальне ще деякий час зростатимуть

Ціни на пальне ще деякий час зростатимуть, хоча основний пік зростання вже пройдено. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
«Якщо проаналізувати, то я думаю, що максимальна вартість бензину А-95 зупиниться на позначці 57-58 гривень за літр, на дизпальне – 55-56 гривень. Відповідно скраплений газ ще додасть максимум до 25 гривень за літр», - вважає Куюн.
Він додав, що здорожчання різних видів пального відбувається синхронно.
«Не буває див. Нам дозволила розтягти це підвищення, зробити його дуже плавним, наявність запасів. Зараз їх вже немає. Але основний шлях вже позаду – ми бачимо. Що ціни зросли майже на 10 гривень на бензин і, я вважаю, що на цьому фоні ті дві-три гривні, які залишились, то це вже не так багато. Але це зростання ми прогнозуємо, на це вказують і світові ціни, і оптові ціни», - зазначив експерт.
Зазначимо, що станом на 16 серпня вартість бензину А95 на основних мережах АЗК в Україні коливається від 50 грн. 50 коп. до 56 грн. 99 коп. за літр.
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