ЦНС: окупанти не припиняють системну політику мілітаризації на ТОТ і взялися за українських дітей

російські окупанти планують із 1 вересня відкрити так звані кадетські класи в школах на тимчасово захоплених територіях (ТОТ) Запорізької області.
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
Агресор не припиняє системну політику мілітаризації на ТОТ і взявся за українських дітей.
«На ТОТ Запоріжжя окупанти анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах… У кадетських класах планують навчати дітей “патріотичного виховання”, тобто російській формі нацизму із виправдовуванням злочинів рф і перекладанням відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни», – наголосили в ЦНС.
Крім того, українських підлітків навчатимуть основ військової справи, серед іншого – і як поводитися зі зброєю. Окупанти так готуватимуть їх для подальшої мобілізації.
Керуватимуть процесом бойовики з росгвардії. Зокрема, до мілітаризації дітей залучать місцевих гауляйтерів і колаборантів із фейкового “міністерства освіти”, а також інших посадовців окупаційної “адміністрації”.
За даними ЦНС, ворог готує нову хвилю так званої мобілізації на окупованих територіях України, оскільки хоче продовжувати війну “чужими руками”.
Тактика кремля полягає в затягуванні бойових дій шляхом постійних мобілізаційних хвиль, щоб отримати хоч якісь результати на фронті. А щоб серед населення рф не зростала напруга, ворог планує максимально кидати на поле бою населення окупованих територій.
У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти здійснюють одразу два міжнародні злочини. Вони чинять геноцид, знищуючи самоідентичність українських дітей. Крім того, міжнародним правом заборонено мобілізувати й кидати на фронт населення захоплених територій.
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