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Верещук: Перед так званими виборами ворог намагається провести паспортизацію українців на ТОТ

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На тимчасово захоплених територіях (ТОТ) України загарбники активізували видачу паспортів рф перед псевдовиборами, запланованими на вересень.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

За словами урядовиці, перед так званими виборами ворог намагається будь-що провести паспортизацію українців у тимчасово окупованих районах.

«Паспортизують усіх, навіть без людей. Ми це точно знаємо. У них є «намальовані» списки. Вони просто ставлять галочки та начебто роздають паспорти. Тому я ще раз та ще раз закликаю виїжджати усіма силами», - сказала Верещук.

Вона звернулася до всіх, хто залишається на ТОТ, із закликом виїжджати: «З кожним разом це буде все важче і важче, не піддатися й не йти на співпрацю з ворогом, не брати паспорт та вижити. Я дуже прошу виїхати і дочекатися деокупації».

При цьому віцепрем'єр нагадала про відповідальність за співпрацю із загарбниками.

Верещук, ТОТ
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