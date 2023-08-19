Верещук: Перед так званими виборами ворог намагається провести паспортизацію українців на ТОТ

На тимчасово захоплених територіях (ТОТ) України загарбники активізували видачу паспортів рф перед псевдовиборами, запланованими на вересень.
Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.
За словами урядовиці, перед так званими виборами ворог намагається будь-що провести паспортизацію українців у тимчасово окупованих районах.
«Паспортизують усіх, навіть без людей. Ми це точно знаємо. У них є «намальовані» списки. Вони просто ставлять галочки та начебто роздають паспорти. Тому я ще раз та ще раз закликаю виїжджати усіма силами», - сказала Верещук.
Вона звернулася до всіх, хто залишається на ТОТ, із закликом виїжджати: «З кожним разом це буде все важче і важче, не піддатися й не йти на співпрацю з ворогом, не брати паспорт та вижити. Я дуже прошу виїхати і дочекатися деокупації».
При цьому віцепрем'єр нагадала про відповідальність за співпрацю із загарбниками.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023