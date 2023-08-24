Зеленський: Ми перемогли тим, що ми не дали знищити нашу державу

Президент України Володимир Зеленський назвав труднощі, які виникають у процесі контрнаступу, а також відзначив настрої в суспільстві, що "ми вже перемогли".

"Там усе дуже щільно заміновано і непросто. І люди йдуть пішки, дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити і дефіцитну броньовану техніку. Якби в нас вона була із запасом, можна було ризикувати", - сказав він на пресконференції в середу в Києві.

"Насамперед - люди, а потім уже техніка. Це мої сигнали, всі їх знають. Я їжджу на фронт постійно, і я бачу, знаю весь дефіцит. Коли ти знаєш, що приїде 100 броньовиків, приходить 100 броньовиків, із них - бац, - і 20 треба ремонтувати", - сказав Зеленський.

За його словами, "там буде складно, ми боремося з росією. Просто всі почали забувати, давайте відверто, ми трохи розслабилися в думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли, я думаю, перший крок, ми перемогли тим, що ми не дали знищити нашу державу. І факт, що вони нас не здатні сьогодні знищити, і цей факт дуже важливий. Це важлива перемога, і наших військових, і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, орав на цю перемогу. Чи це остаточна перемога? Ні", - заявив президент.

"Ми маємо звільнити всі наші території, потім повернути всіх наших людей і поставити на цьому крапку. Або з таким сусідом, може, три крапки, тому ми так хочемо в НАТО, не просто так", - зазначив він.

"Але міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація", - сказав президент.