НАЗК поновлює роботу Єдиного державного реєстру звітності політичних партій

Верховна Рада відновила подання партіями щоквартальних фінансових звітів та державний контроль за фінансуванням партій.
За ухвалення законопроєкту № 9419-1 в цілому проголосували 309 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Згідно з ним, Національне агентство з питань запобігання корупції поновлює роботу Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Документом передбачається, що процедуру обов’язкового щоквартального звітування партій буде відновлено з наступного року за тим, в якому відбудеться оголошення НАЗК про поновлення роботи Єдиного державного реєстру звітності політичних партій.
Після того як закон набуде чинності, політичним партіям доведеться подати звіти за всі періоди, за які не звітували (починаючи з 2020 року).
На подання минулих звітів відводиться 120 днів, а на звітування щодо державного фінансування – 90 днів.
НАЗК може позбавити партію фінансування у разі виявлення порушень, а політсиліа може оскаржити таке рішення у апеляційному суді.
Також з ухваленням закону державне фінансування отримуватимуть партії, які подолали поріг в 3% на виборах, а не від 5%.
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