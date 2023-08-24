Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака підготувала новий аналіз щодо російських БпЛА та іноземних компонентів в них.

Як повідомив керівник Офісу Президент України Андрій Єрмак, 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм.

"Ми вивчили 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни задіюють у війні проти України - це «Ланцет», «Орлан-10» та Shahed-136/131. Також ми запропонували нашим партнерам конкретні санкційні рекомендації, як і допоможуть перекрити кисень російському ВПК... росія все ще дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніки", - зауважив Єрмак.

Він зазначив, що частини з цих компонентів досі можливо придбати на загальнодоступних платформах.

"росія отримує компоненти частіше за все через треті країни, про які ми детально все розписали у звіті. Також ми виявили збільшення обсягів торгівлі росіянами після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення в третьому кварталі 2022 року. Ці транзакції склали $7,2 млрд за період з січня по травень 2023 року, що на 19% вище, ніж у відповідний період 2022 року ($6,1 млрд ). Це стосується, зокрема, компонентів", - повідомив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що росія також використовує тактику приховування своїх закупівельних зусиль. "Вони включають незаконні мережі, приховування митних даних, одноденні підставні компанії, розширення посередницьких структур, диверсифікацію постачальників і організацію фальшивих транзитних операцій", - повідомив глава Офісу Прзидента.

Єрмак перелічив заходи, які допоможуть запобігти постачанню найважливіших комплектуючих для російського військового виробництва: