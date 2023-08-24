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Група Макфола-Єрмака підготувала новий аналіз щодо російських БпЛА

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Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака підготувала новий аналіз щодо російських БпЛА та іноземних компонентів в них.

Як повідомив керівник Офісу Президент України Андрій Єрмак, 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм.

"Ми вивчили 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни задіюють у війні проти України - це «Ланцет», «Орлан-10» та Shahed-136/131. Також ми запропонували нашим партнерам конкретні санкційні рекомендації, як і допоможуть перекрити кисень російському ВПК... росія все ще дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніки", - зауважив Єрмак.

Він зазначив, що частини з цих компонентів досі можливо придбати на загальнодоступних платформах.

"росія отримує компоненти частіше за все через треті країни, про які ми детально все розписали у звіті. Також ми виявили збільшення обсягів торгівлі росіянами після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення в третьому кварталі 2022 року. Ці транзакції склали $7,2 млрд за період з січня по травень 2023 року, що на 19% вище, ніж у відповідний період 2022 року ($6,1 млрд ). Це стосується, зокрема, компонентів", - повідомив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що росія також використовує тактику приховування своїх закупівельних зусиль. "Вони включають незаконні мережі, приховування митних даних, одноденні підставні компанії, розширення посередницьких структур, диверсифікацію постачальників і організацію фальшивих транзитних операцій", - повідомив глава Офісу Прзидента.

Єрмак перелічив заходи, які допоможуть запобігти постачанню найважливіших комплектуючих для російського військового виробництва:

  • узгодження санкцій у межах санкційної коаліції (уніфікація санкційних списків для охоплення ширшого кола компаній, залучених до військового комплексу);
  • більш широкий експортний контроль (розширення санкційних категорій товарів шляхом використання ширших класифікацій товарів на основі 6-значних кодів Гармонізованої системи (HS) може запобігти неправильній класифікації та спростити контроль за експортом);
  • поліпшення дотримання законодавства компанією (покращення співпраці між виробниками найважливіших компонентів і органами влади є ключовим для покращення дотримання санкцій і впровадження ефективних заходів);
  • підвищення відповідальності: компанії повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб їхня продукція не потрапляла до російської зброї;
  • ефективніше використання існуючих інститутів і структур (застосування системи боротьби з відмиванням грошей може посилити заходи експортного контролю, оскільки ухилення від санкцій часто має схожі моделі з відмиванням грошей).
Єрмак, БпЛА
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