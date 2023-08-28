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Буданов: Здебільшого виводять бізнес з окупованого Криму українські зрадники

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Наразі росіяни не планують виїжджати з тимчасово окупованого Криму, однак місцеві колаборанти почали потроху виводити свій бізнес.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, пише УНН.

На запитання журналістки, чи фіксує ГУР масовий виїзд росіян з окупованого півострова, Буданов відповів, що цього немає.

“Я б так не сказав. Воно йде такими сплесками. Думаю, зараз буде черговий сплеск виходу бізнесу, і воно просто йде такими сплесками”, — заявив Буданов.

Він наголосив, що здебільшого виводять бізнес з окупованого Криму українські зрадники.

“Бо вони розуміють, якщо різко зміниться ситуація, то з тими, хто творив новий, і з тими, кого переселили, то в них будуть різні варіанти. А от у них (колаборантів — ред.) точно все заберуть. Зрозуміло, що вони біжуть, переводять бізнес. Не стільки біжать, скільки переводять бізнес углиб території рф”, — зазначив Буданов.

За словами розвідника, у Криму зараз паніки нема, але населення там не однорідне. Є україноорієнтоване населення, яке насправді чекає повернення назад в легітимної української влади до півострова, і зокрема повернення статусу автономної республіки. Водночас є і зрадники, які зробили все, щоб Крим був окупований. Є також переселені громадяни росії з “далей”.

“Загальний настрій в Криму — війна до них прийшла. Що воно буде, кожен мріє про своє”, — зазначив Буданов.

Буданов
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