Семенуха: У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи

У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрацї Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.
У міжвідомчій нараді взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.
Основне питання наради – співпраця органів, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.
«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», – зазначив Роман Семенуха.
На нараді вирішувались питання щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів.
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