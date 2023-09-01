Зеленський зробив заяву щодо участі у президентських виборах

Президент Володимир Зеленський має намір узяти участь у президентських виборах, якщо вони відбуватимуться 2024 року в умовах військової агресії росії. До свого обрання він обіцяв обмежитися одним терміном.
Відповідну заяву Зеленський зробив в ефірі португальського телебачення, його слова наводить BBC News.
У Зеленського запитала, чи має намір він узяти участь у президентських виборах, якщо їх проводитимуть в умовах війни.
"Якщо триватиме війна, і якщо вибори відбуватимуться, я ніколи у своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю в будь-якому випадку", — сказав Зеленський.
Президентські вибори в Україні мали б відбутися 2024 року, але немає гарантії того, що до цього часу вдасться завершити війну.
Нагадаємо, у червні цього року Зеленський заявив, що головною умовою проведення виборів у 2024 році є завершення війни.
При цьому раніше цього літа українські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в різних політичних таборах, що проведення парламентських виборів в Україні в умовах війни цілком реально. Для цього нібито в країні можуть тимчасово скасувати воєнний стан.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023