У МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія у випадку зміни персональних даних

В разі зміни українцями імені, прізвища чи по-батькові, замінити знадобиться і документи. Про те, як обміняти посвідчення водія в цьому випадку, розповідає Головний сервісний центр МВС.
Всім українцям нагадали, що при зміні персональних даних посвідчення водія необхідно обміняти в 10-денний період.
Це можна зробити як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і в Електронному кабінеті водія або додатку «Дія». Для отримання послуги знадобляться:
У Головному сервісному центрі МВС додали, що під час дії в Україні воєнного стану медична довідка для заміни документів не потрібна.
Заміна посвідчення водія в «Дія» відбувається всього в кілька кліків, і для цього потрібно:
Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.
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