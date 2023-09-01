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У МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія у випадку зміни персональних даних

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В разі зміни українцями імені, прізвища чи по-батькові, замінити знадобиться і документи. Про те, як обміняти посвідчення водія в цьому випадку, розповідає Головний сервісний центр МВС.

Всім українцям нагадали, що при зміні персональних даних посвідчення водія необхідно обміняти в 10-денний період.

Це можна зробити як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і в Електронному кабінеті водія або додатку «Дія». Для отримання послуги знадобляться:

  • документ, що засвідчує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • чинне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних.

У Головному сервісному центрі МВС додали, що під час дії в Україні воєнного стану медична довідка для заміни документів не потрібна.

Заміна посвідчення водія в «Дія» відбувається всього в кілька кліків, і для цього потрібно:

  • подати заявку про заміну посвідчення;
  • вказати причину заміни, адресу та тип посвідчення - можна замовити пластик або лише цифровий варіант;
  • вказати контактні дані;
  • перевірити та підписати заяву;
  • сплатити послугу протягом 10 хвилин, після чого дочекатися повідомлення про готовність документа;
  • забрати нове посвідчення у сервісному центрі МВС (у разі вибору пластикового варіанту).

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.

МВС, посвідчення водія
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