У МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія у випадку зміни персональних даних

В разі зміни українцями імені, прізвища чи по-батькові, замінити знадобиться і документи. Про те, як обміняти посвідчення водія в цьому випадку, розповідає Головний сервісний центр МВС.

Всім українцям нагадали, що при зміні персональних даних посвідчення водія необхідно обміняти в 10-денний період.

Це можна зробити як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і в Електронному кабінеті водія або додатку «Дія». Для отримання послуги знадобляться:

документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

чинне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних.

У Головному сервісному центрі МВС додали, що під час дії в Україні воєнного стану медична довідка для заміни документів не потрібна.

Заміна посвідчення водія в «Дія» відбувається всього в кілька кліків, і для цього потрібно:

подати заявку про заміну посвідчення;

вказати причину заміни, адресу та тип посвідчення - можна замовити пластик або лише цифровий варіант;

вказати контактні дані;

перевірити та підписати заяву;

сплатити послугу протягом 10 хвилин, після чого дочекатися повідомлення про готовність документа;

забрати нове посвідчення у сервісному центрі МВС (у разі вибору пластикового варіанту).

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.