Шуляк: У рамках проєкту «Ремонт житла» Світовий банк надасть Україні 232 мільйони доларів

Допомога Світового банку на екстрені ремонти житла дасть змогу зробити невеликі ремонти у понад 98 тисяч окремих будинків та 8 тисяч домогосподарств у 160 багатоквартирних будинках п'яти регіонів.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила голова партії "Слуга народу", заступниця голови однойменної фракції Олена Шуляк.

“Світовий банк надасть Україні допомогу у розмірі 232 мільйони доларів. Кошти будуть виділені у рамках проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Його мета — надати власникам будинків можливість здійснити невеликий ремонт, як, наприклад, заміну розбитих вікон чи відновлення пошкодженого даху”, - зазначила Шуляк.

За її словами, особливо важливо, що фінансування буде доступне не лише для окремих будинків, але й для багатоквартирних житлових комплексів з незначними пошкодженнями.

“Це означає, що допомога потенційно може покрити понад 98 тисяч окремих будинків та 8 тисяч домогосподарств у 160 багатоквартирних будинках у п'яти регіонах”, - уточнила депутат.

Окрім того, зауважила вона, “допомога може доповнити реалізацію існуючої програми єВідновлення, завдяки якій тисячі українців вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла”.

“Додаткові кошти від міжнародних партнерів вкрай необхідні для підтримки тих, хто постраждав від конфлікту. Дякуємо міжнародним партнерам за цю допомогу. Разом ми зможемо відбудувати пошкоджене житло українців та повернути їх до звичного життя”, - наголосила депутат.