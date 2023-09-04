ЦНС: окупанти прискорюють заходи постановки на облік призовників та військовозобов’язаних серед жителів ТОТ

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) військовим комісаріатам наказали пришвидшити взяття на облік призовників та військовозобов’язаних місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку пришвидшити заходи постановки на так званий військовий облік “призовників” та “військовозобов’язаних” з поміж жителів окупованого регіону.

"Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема під час організованих кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на “виборчих дільницях” в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

У ЦНС закликали оминати утворені окупантами “виборчі дільниці”, й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь.